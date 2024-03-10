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США відбили масований удар дронів хуситів

Київ • УНН

 • 65279 перегляди

Американські військові та коаліційні сили успішно відбили масовану атаку безпілотників Хуті, збивши щонайменше 28 безпілотників без жодних пошкоджень американських, коаліційних або комерційних кораблів.

США відбили масований удар дронів хуситів

Американські військові та країн зі складу коаліції відбили нову повітряну атаку з боку єменських хуситів у регіоні. Під час операції вдалося збити десятки дронів, повідомили в Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM), передає УНН.

Деталі

Як розповіли американські військові, вони "збили загалом щонайменше 28 безпілотників".

Зазначається, що цю масовану повітряну атаку було завдано у період між 04:00 та 08:20 ранку (за часом Сани) 9 березня.

Жодне судно ВМС США чи коаліції не постраждало під час атаки, також не було жодних повідомлень про пошкодження комерційних суден

уточнюють у CENTCOM.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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