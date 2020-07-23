США объявили награду за поимку хакеров из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. США назначили награду в два миллиона долларов за информацию, которая поможет в аресте двух граждан Украины. 28-летних жителей Киева Артема Радченко и Александра Еременко обвиняют во взломе базы данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам и в электронном мошенничестве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
По данным спецслужб США, украинцы получили незаконную прибыль в размере 4,5 млн долларов. Они получали инсайдерские данные о компании, акции которых представлены на бирже. Кроме того, Радченко и Еременко продавали продавали внутреннюю финансовую информацию компаний третьим лицам.
Секретная служба США завершила расследование в отношении украинских граждан в январе. Они обвиняются по 16 пунктам.
Ранее киберполиции сообщала об украинском хакере, что требовал деньги от госучреждений Австрии и иностранцев.
Как сообщал УНН, главы МИД Великобритании и Германии обсудили привлечение РФ к ответственности за кибератаки.
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