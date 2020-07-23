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19 березня, 18:42 • 58262 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 108548 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 104424 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 119785 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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США оголосили нагороду за допомогу в арешті хакерів з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. США призначили нагороду у два мільйони доларів за інформацію, яка допоможе в арешті двох громадян України. 28-річних жителів Києва Артема Радченка та Олександра Єременко звинувачують у зломі бази даних американської Комісії з цінних паперів і бірж та в електронному шахрайстві. Про це повідомляє УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

За даними спецслужб США, українці отримали незаконний прибуток у розмірі 4,5 мільйонів доларів. Вони отримували інсайдерські дані про компанії, акції яких представлені на біржі. Крім того, Радченко і Єременко продавали продавали внутрішню фінансову інформацію компаній третім особам.

Секретна служба США завершила розслідування щодо українських громадян в січні. Вони звинувачуються за 16 пунктами.

Раніше кіберполіція повідомляла про українського хакера, що вимагав гроші від держустанов Австрії і іноземців.

Як повідомляв УНН, глави МЗС Великої Британії та Німеччини обговорили залучення РФ до відповідальності за кібератаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хакерська атака на Twitter: хакери отримали доступ до повідомлень 36 відомих акаунтів після злому

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