США оголосили нагороду за допомогу в арешті хакерів з України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. США призначили нагороду у два мільйони доларів за інформацію, яка допоможе в арешті двох громадян України. 28-річних жителів Києва Артема Радченка та Олександра Єременко звинувачують у зломі бази даних американської Комісії з цінних паперів і бірж та в електронному шахрайстві. Про це повідомляє УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
За даними спецслужб США, українці отримали незаконний прибуток у розмірі 4,5 мільйонів доларів. Вони отримували інсайдерські дані про компанії, акції яких представлені на біржі. Крім того, Радченко і Єременко продавали продавали внутрішню фінансову інформацію компаній третім особам.
Секретна служба США завершила розслідування щодо українських громадян в січні. Вони звинувачуються за 16 пунктами.
Раніше кіберполіція повідомляла про українського хакера, що вимагав гроші від держустанов Австрії і іноземців.
Як повідомляв УНН, глави МЗС Великої Британії та Німеччини обговорили залучення РФ до відповідальності за кібератаки.
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