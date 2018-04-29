США выбрали сторону в противостоянии Израиля и Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки (США) Майк Помпео в воскресенье, 29 апреля, выразил поддержку Израилю в его противостоянии против Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Во время своей первой поездки за границу в качестве топ-дипломата Америки Помпео призвал к согласованным международным действиям, чтобы наказать Иран за его ракетные программы.
В Израиле считают, что Иран представляет большую угрозу, и призывают международное сообщество пересмотреть ядерную сделку с Ираном по 2015 год.
"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены опасной эскалацией Ираном угроз Израиля и региона и стремлением Ирана доминировать на Ближнем Востоке", - сказал Помпео после почти двухчасовой встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Он добавил, что "Соединенные Штаты с Израилем в этой борьбе".
Как сообщал УНН, лидеры Великобритании, Франции и Германии согласились, что ядерная сделка с Ираном является лучшим способом предотвратить приобретению ядерного оружия Тегераном.