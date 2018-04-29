США обрали сторону у протистоянні Ізраілю та Ірану

Під час своєї першої поїздки за кордон в якості топ-дипломата Америки Помпео закликав до узгоджених міжнародних дій, щоб покарати Іран за його ракетні програми.



В Ізраїлі вважають, що Іран становить велику загрозу, і закликають міжнародне співтовариство переглянути ядерну угоду з Іраном за 2015 рік.



"Ми як і раніше глибоко стурбовані небезпечною ескалацією Іраном загроз Ізраїлю та регіону і прагненням Ірану домінувати на Близькому Сході", - сказав Помпео після майже двогодинної зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.



Він додав, що "Сполучені Штати з Ізраїлем у цій боротьбі".



Як повідомляв УНН, лідери Великої Британії, Франції і Німеччини погодилися, що ядерна угода з Іраном є найкращим способом запобігти набуттю ядерної зброї Тегераном.



