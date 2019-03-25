США направили в Тайваньский пролив военный корабль и катер

В нем указывается, что Curtis Wilbur и Bertholf “в плановом порядке прошли через Тайваньский пролив 24-25 марта”. “Проход кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону”, — отмечается в заявлении.

Американские военные корабли в последнее время все чаще проходят через Тайваньский пролив. По мнению наблюдателей, подобный шаг американской стороны создает риск усиления напряженности между Вашингтоном и Пекином.

В конце февраля Тихоокеанский флот США сообщил об аналогичном проходе. Операцию по обеспечению свободы судоходства совершили эсминец Stethem и артиллерийский транспорт Cesar Chavez. Тогда такие действия Соединенных Штатов Китай назвал провокационными.

Как сообщал УНН, в январе США и Великобритания провели военные учения в Южно-Китайском море.