США направили в Тайваньский пролив военный корабль и катер
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Эсминец с управляемым ракетным оружием (УРО) Curtis Wilbur ВМС США и быстроходный патрульный катер Bertholf Береговой охраны (входит в вооруженные силы наряду с ВВС, ВМС и другими) прошли в воскресенье через Тайваньский пролив, разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань. Об этом говорится в распространенном заявлении Тихоокеанского флота США, сообщает УНН со ссылкой также на издание The Japan Times.
В нем указывается, что Curtis Wilbur и Bertholf “в плановом порядке прошли через Тайваньский пролив 24-25 марта”. “Проход кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону”, — отмечается в заявлении.
Американские военные корабли в последнее время все чаще проходят через Тайваньский пролив. По мнению наблюдателей, подобный шаг американской стороны создает риск усиления напряженности между Вашингтоном и Пекином.
В конце февраля Тихоокеанский флот США сообщил об аналогичном проходе. Операцию по обеспечению свободы судоходства совершили эсминец Stethem и артиллерийский транспорт Cesar Chavez. Тогда такие действия Соединенных Штатов Китай назвал провокационными.
Как сообщал УНН, в январе США и Великобритания провели военные учения в Южно-Китайском море.