США направили у Тайваньську протоку військовий корабель та катер
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Есмінець з керованою ракетною зброєю (КРЗ) Curtis Wilbur ВМС США і швидкохідний патрульний катер Bertholf Берегової охорони (входить в збройні сили поряд з ВВС, ВМС і іншими) пройшли в неділю через Тайванську протоку, що розділяє материкову частину Китаю і острів Тайвань. Про це йдеться в поширеній заяві Тихоокеанського флоту США, повідомляє УНН з посиланням також на видання The Japan Times.
У ньому вказується, що Curtis Wilbur і Bertholf “в плановому порядку пройшли через Тайванську протоку 24-25 березня”. “Прохід кораблів через Тайванську протоку демонструє прихильність США вільному і відкритому Індо-Тихоокеанському регіону”, — наголошується в заяві.
Американські військові кораблі останнім часом все частіше проходять через Тайванську протоку. На думку спостерігачів, подібний крок американської сторони створює ризик посилення напруженості між Вашингтоном і Пекіном.
В кінці лютого Тихоокеанський флот США повідомив про аналогічний прохід. Операцію по забезпеченню свободи судноплавства зробили есмінець Stethem і артилерійський транспорт Cesar Chavez. Тоді такі дії Сполучених Штатів Китай назвав провокаційними.
Як повідомляв УНН, у січні США і Британія провели військові навчання у Південно-Китайському морі.