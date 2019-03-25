США направили у Тайваньську протоку військовий корабель та катер

КИЇВ. 25 березня. УНН. Есмінець з керованою ракетною зброєю (КРЗ) Curtis Wilbur ВМС США і швидкохідний патрульний катер Bertholf Берегової охорони (входить в збройні сили поряд з ВВС, ВМС і іншими) пройшли в неділю через Тайванську протоку, що розділяє материкову частину Китаю і острів Тайвань. Про це йдеться в поширеній заяві Тихоокеанського флоту США, повідомляє УНН з посиланням також на видання The Japan Times.