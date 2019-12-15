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США на следующей неделе объявят о сокращении контингента в Афганистане - NBC

Киев  •  УНН

 • 13853 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Администрация США намерена на следующей неделе официально объявить о решении сократить численность американских войск в Афганистане примерно на 4 тыс. человек, до 8-9 тыс. человек. Об этом сообщила в субботу телекомпания NBC со ссылкой на три источника из числа действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов, передает УНН.

Источники не раскрывают, когда именно планируется начать вывод войск из Афганистана. Этот процесс, согласно публикации, будет осуществляться поэтапно в течение нескольких месяцев за счет приостановления изменения военнослужащих на ротационной основе.

Министр обороны США Марк Эспер во время визита в Кабул в конце октября заявил, что Соединенные Штаты могут сократить численность своего контингента в Афганистане до 8,6 тыс. военнослужащих без ущерба для борьбы с террористическими группировками, действующими в этой стране. В настоящее время на территории Афганистана находятся около 14 тысяч американских военнослужащих, занятых подготовкой афганской армии, а также непосредственно участвуют в полевых операциях против экстремистов.

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Военная операция в Афганистане продолжается уже более 18 лет — с октября 2001 года. На пике кампании, в 2010-2013 годах, численность западных сил в этой стране превышала 150 тысяч человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Напомним, ранее СМИ опубликовали секретные документы об операциях США в Афганистане.

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