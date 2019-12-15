США на наступному тижні оголосять про скорочення контингенту в Афганістані - NBC
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Адміністрація США має намір вже наступного тижня офіційно оголосити про рішення скоротити чисельність американських військ в Афганістані приблизно на 4 тис. осіб, до 8-9 тис. чоловік. Про це повідомила в суботу телекомпанія NBC з посиланням на три джерела з числа діючих і колишніх посадових осіб Сполучених Штатів, передає УНН.
Джерела не розкривають, коли саме планується почати виведення військ з Афганістану. Цей процес, згідно з публікацією, буде здійснюватися поетапно протягом декількох місяців за рахунок призупинення зміни військовослужбовців на ротаційній основі.
Міністр оборони США Марк Еспер під час візиту до Кабула в кінці жовтня заявив, що Сполучені Штати можуть скоротити чисельність свого контингенту в Афганістані до 8,6 тис. військовослужбовців без шкоди для боротьби з терористичними угрупованнями, що діють в цій країні. В даний час на території Афганістану перебувають близько 14 тисяч американських військовослужбовців, які зайняті підготовкою афганської армії, а також безпосередньо беруть участь в польових операціях проти екстремістів.
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Військова операція в Афганістані триває вже понад 18 років — з жовтня 2001 року. На піку кампанії, в 2010-2013 роках, чисельність західних сил в цій країні перевищувала 150 тисяч чоловік. Основні бойові сили США і НАТО були виведені з Афганістану в 2014 році.
Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували секретні документи про операції США в Афганістані.