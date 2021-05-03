США намерены ввести санкции против ответственных за ситуацию в Гонконге
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Соединенные Штаты будут вводить санкции против тех, кто ответственен за "подавление демократии" в Гонконге. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телекомпании CBS, которое вышло в эфир в воскресенье, передает УНН.
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“Китай фактически подавил демократию в Гонконге ... Мы будем предпринимать действия против тех, кто непосредственно ответственный за подавление демократии в Гонконге, в том числе с помощью санкций, запрета въезда в США”, — сказал он.
Что предшествовало
В апреле Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом к американскому правительству продолжать список санкций давление на КНР из-за ситуации в Гонконге. Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял о том, что Пекин призывает Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела специального административного района Гонконг и Китая в целом.
Контекст
Летом 2019 году в Гонконге вспыхнули массовые беспорядки из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, что позволяет выдавать правонарушителей материкового Китая. Беспорядки продолжались несколько месяцев и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Полиция задержала более 9 тыс. нарушителей.
30 июня 2020 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и заговоры с иностранными силами. Правовой акт предусматривает пожизненное заключение в качестве максимального наказания, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий, возможностью ведения следствия и рассмотрения отдельных дел на территории материкового Китая.
Власти Гонконга соответствии с новым законом о национальной безопасности наделила местную полицию полномочиями в отдельных случаях проводить обыски без судебного ордера, конфисковать имущество, требовать от интернет-провайдеров удалять ту или иную информацию.