США мають намір ввести санкції проти відповідальних за ситуацію в Гонконзі

ukru
Ексклюзив
10:51 • 48812 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 85202 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 128853 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 170380 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 251696 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 184877 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 177985 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188463 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155198 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160293 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 109822 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 108999 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 122923 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 100016 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 112696 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 251688 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 200572 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 295642 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 290795 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 417271 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 11788 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 93375 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 98747 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 93981 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 111653 перегляди
Актуальне
США мають намір ввести санкції проти відповідальних за ситуацію в Гонконзі

США мають намір ввести санкції проти відповідальних за ситуацію в Гонконзі

Київ • УНН

 • 14345 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Сполучені Штати будуть вводити санкції проти тих, хто відповідальний за "придушення демократії" в Гонконзі. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю телекомпанії CBS, яке вийшло в ефір у неділю, передає УНН.

Цитата

“Китай фактично придушив демократію в Гонконзі... Ми будемо вживати дії проти тих, хто безпосередньо відповідальний за придушення демократії в Гонконзі, в тому числі за допомогою санкцій, заборони в’їзду в США”, — сказав він.

Що передувало

У квітні Палата представників Конгресу США прийняла резолюцію із закликом до американського уряду продовжувати списку санкцій тиск на КНР через ситуацію в Гонконзі. Раніше офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь заявляв про те, що Пекін закликає Вашингтон припинити втручатися у внутрішні справи спеціального адміністративного району Гонконг і Китаю в цілому.

Контекст

Влітку 2019 року в Гонконзі спалахнули масові заворушення через наміри місцевої влади прийняти законопроект про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материкового Китаю. Заворушення тривали кілька місяців і супроводжувалися блокуванням доріг, насильством, підпалами і актами вандалізму. Поліція затримала понад 9 тис. порушників.

30 червня 2020 року Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників (парламент країни) прийняв закон про забезпечення національної безпеки у Гонконзі. Він спрямований на боротьбу з загрозами тероризму, сепаратизму, підриву державної влади і змови з іноземними силами. Правовий акт передбачає довічне ув’язнення як максимальне покарання, створення в Гонконзі органів безпеки з широким колом повноважень, можливістю ведення слідства і розгляду окремих справ на території материкового Китаю.

Влада Гонконгу відповідно до нового закону про національну безпеку наділила місцеву поліцію повноваженнями в окремих випадках проводити обшуки без судового ордера, конфіскувати майно, вимагати від інтернет-провайдерів видаляти ту чи іншу інформацію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами