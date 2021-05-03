США мають намір ввести санкції проти відповідальних за ситуацію в Гонконзі

Цитата

“Китай фактично придушив демократію в Гонконзі... Ми будемо вживати дії проти тих, хто безпосередньо відповідальний за придушення демократії в Гонконзі, в тому числі за допомогою санкцій, заборони в’їзду в США”, — сказав він.

Що передувало

У квітні Палата представників Конгресу США прийняла резолюцію із закликом до американського уряду продовжувати списку санкцій тиск на КНР через ситуацію в Гонконзі. Раніше офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь заявляв про те, що Пекін закликає Вашингтон припинити втручатися у внутрішні справи спеціального адміністративного району Гонконг і Китаю в цілому.

Контекст

Влітку 2019 року в Гонконзі спалахнули масові заворушення через наміри місцевої влади прийняти законопроект про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материкового Китаю. Заворушення тривали кілька місяців і супроводжувалися блокуванням доріг, насильством, підпалами і актами вандалізму. Поліція затримала понад 9 тис. порушників.

30 червня 2020 року Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників (парламент країни) прийняв закон про забезпечення національної безпеки у Гонконзі. Він спрямований на боротьбу з загрозами тероризму, сепаратизму, підриву державної влади і змови з іноземними силами. Правовий акт передбачає довічне ув’язнення як максимальне покарання, створення в Гонконзі органів безпеки з широким колом повноважень, можливістю ведення слідства і розгляду окремих справ на території материкового Китаю.

Влада Гонконгу відповідно до нового закону про національну безпеку наділила місцеву поліцію повноваженнями в окремих випадках проводити обшуки без судового ордера, конфіскувати майно, вимагати від інтернет-провайдерів видаляти ту чи іншу інформацію.