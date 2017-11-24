США намерены перебросить в Южную Корею шесть истребителей F-22
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. США намерены перебросить в Южную Корею на время учений шесть истребителей F-22. об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Истребители F-22 будут переброшены ВВС США для участия в учениях Vigilant Ace, которые пройдут с 4 по 8 декабря", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США ужесточили санкции против КНДР
Напомним, Южная Корея и США начались военные учения. В учениях принимают участие три американских авианосца и семь южнокорейских боевых кораблей . Маневры проходят в западной части Тихого океана.
Как сообщал ранее УНН, Президент США Дональд Трамп объявил Северную Корею государством-спонсором терроризма .