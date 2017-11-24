США мають намір перекинути в Південну Корею шість винищувачів F-22
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. США мають намір перекинути в Південну Корею на час навчань шість винищувачів F-22. про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Винищувачі F-22 будуть перекинуті ВПС США для участі в навчаннях Vigilant Ace, які пройдуть з 4 по 8 грудня", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, Південна Корея і США почали військові навчання. У навчаннях беруть участь три американські авіаносці та сім південнокорейських бойових кораблів. Маневри тривають у західній частині Тихого океану.
Як повідомляв раніше УНН, Президент США Дональд Трамп оголосив Північну Корею державою-спонсором тероризму.