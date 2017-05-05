США хотят увеличить свой контингент в Афганистане

“Министерство обороны США намерено увеличить военный контингент в Афганистане. В страну может быть направлено еще пять тысяч американских военных ”, - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечено. что на следующей неделе Пентагон представит президенту Дональду Трампу новый план военной кампании в Афганистане.

Как сообщал УНН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможном расширении миссии альянса “Решительная поддержка” в Афганистане .