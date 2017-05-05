США хотят увеличить свой контингент в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Министерство обороны США планирует увеличение военного контингента в Афганистане, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
“Министерство обороны США намерено увеличить военный контингент в Афганистане. В страну может быть направлено еще пять тысяч американских военных ”, - говорится в сообщении.
Также в сообщении отмечено. что на следующей неделе Пентагон представит президенту Дональду Трампу новый план военной кампании в Афганистане.
Как сообщал УНН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможном расширении миссии альянса “Решительная поддержка” в Афганистане .