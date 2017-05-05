США хочуть збільшити свій контингент в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Міністерство оборони США планує збільшення військового контингенту в Афганістані, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Міністерство оборони США має намір збільшити військовий контингент в Афганістані. В країну може бути направлено ще п’ять тисяч американських військових”, — йдеться в повідомленні.
Також у повідомленні зазначено. що наступного тижня Пентагон представить президенту Дональду Трампу новий план військової кампанії в Афганістані.
Як повідомляв УНН, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про можливе розширення місії альянсу “Рішуча підтримка” в Афганістані.