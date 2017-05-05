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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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США хочуть збільшити свій контингент в Афганістані

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Міністерство оборони США планує збільшення військового контингенту в Афганістані, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

США хочуть збільшити свій контингент в Афганістані

“Міністерство оборони США має намір збільшити військовий контингент в Афганістані. В країну може бути направлено ще п’ять тисяч американських військових”, — йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні зазначено. що наступного тижня Пентагон представить президенту Дональду Трампу новий план військової кампанії в Афганістані.

Як повідомляв УНН, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про можливе розширення місії альянсу “Рішуча підтримка” в Афганістані.

 

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