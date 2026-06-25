США исключили семерых россиян, два судна и две компании из санкционного списка

Соединенные Штаты Америки исключили из санкционного списка семерых российских граждан, два сухогруза и две турецкие компании, связанные с российской логистикой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции США.

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Отныне под ограничения больше не подпадают:

иван потанин (сын олигарха владимира потанина, главы концерна "норильский никель");

герман белоус (заместитель председателя правления АО АКБ Новикомбанк);

ирина кремлева (член правления ПАО Банк ФК Открытие);

михаил клюкин (член Наблюдательного совета ПАО Совкомбанк);

виктор николаев (член правления ПАО Банк ФК Открытие);

надежда черкасова (член правления ПАО Банк ФК Открытие);

максим смирнов (гражданин рф).

Также из санкционных списков убрали два российских судна - "Геннадий Егоров" и "Вячеслав Аршинов". Это многоцелевые сухогрузные суда, связанные с российской государственной транспортной лизинговой компанией

Кроме того, из санкционных списков исключили две турецкие компании. Среди них - производитель лифтов IDA Asansor, которого обвиняют в обходе санкций и поставках грузов оборонной промышленности страны-агрессора.

Напомним

Временное ослабление санкций США относительно экспорта российской нефти позволило москве получить более 2 млрд долларов дополнительных доходов всего за несколько месяцев.