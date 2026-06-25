США исключили семерых россиян, два судна и две компании из санкционного списка
Киев • УНН
Соединенные Штаты исключили из санкций семерых российских граждан, два сухогруза и две турецкие компании. Среди исключенных - сын олигарха потанина и суда, связанные с российской лизинговой компанией.
Соединенные Штаты Америки исключили из санкционного списка семерых российских граждан, два сухогруза и две турецкие компании, связанные с российской логистикой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции США.
Подробности
Отныне под ограничения больше не подпадают:
- иван потанин (сын олигарха владимира потанина,
главы концерна "норильский никель");
- герман белоус (заместитель председателя правления АО АКБ Новикомбанк);
- ирина кремлева (член правления ПАО Банк ФК
Открытие);
- михаил клюкин (член Наблюдательного совета ПАО
Совкомбанк);
- виктор николаев (член правления ПАО Банк ФК
Открытие);
- надежда черкасова (член правления ПАО Банк ФК
Открытие);
- максим смирнов (гражданин рф).
Также из санкционных списков убрали два российских судна - "Геннадий Егоров" и "Вячеслав Аршинов". Это многоцелевые сухогрузные суда, связанные с российской государственной транспортной лизинговой компанией
Кроме того, из санкционных списков исключили две турецкие компании. Среди них - производитель лифтов IDA Asansor, которого обвиняют в обходе санкций и поставках грузов оборонной промышленности страны-агрессора.
Напомним
Временное ослабление санкций США относительно экспорта российской нефти позволило москве получить более 2 млрд долларов дополнительных доходов всего за несколько месяцев.