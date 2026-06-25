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США исключили семерых россиян, два судна и две компании из санкционного списка

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Соединенные Штаты исключили из санкций семерых российских граждан, два сухогруза и две турецкие компании. Среди исключенных - сын олигарха потанина и суда, связанные с российской лизинговой компанией.

США исключили семерых россиян, два судна и две компании из санкционного списка

Соединенные Штаты Америки исключили из санкционного списка семерых российских граждан, два сухогруза и две турецкие компании, связанные с российской логистикой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции США.

Подробности

Отныне под ограничения больше не подпадают:

  • иван потанин (сын олигарха владимира потанина, главы концерна "норильский никель");
    • герман белоус (заместитель председателя правления АО АКБ Новикомбанк);
      • ирина кремлева (член правления ПАО Банк ФК Открытие);
        • михаил клюкин (член Наблюдательного совета ПАО Совкомбанк);
          • виктор николаев (член правления ПАО Банк ФК Открытие);
            • надежда черкасова (член правления ПАО Банк ФК Открытие);
              • максим смирнов (гражданин рф).

                Также из санкционных списков убрали два российских судна - "Геннадий Егоров" и "Вячеслав Аршинов". Это многоцелевые сухогрузные суда, связанные с российской государственной транспортной лизинговой компанией

                Кроме того, из санкционных списков исключили две турецкие компании. Среди них - производитель лифтов IDA Asansor, которого обвиняют в обходе санкций и поставках грузов оборонной промышленности страны-агрессора.

                Напомним

                Временное ослабление санкций США относительно экспорта российской нефти позволило москве получить более 2 млрд долларов дополнительных доходов всего за несколько месяцев.

                Евгений Устименко

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