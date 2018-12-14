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США и их союзникам не удается ограничить поставки нефтепродуктов КНДР в обход санкций

Киев • УНН

 • 9696 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Коалиция из восьми государств во главе с США (Австралия, Великобритания, Канада, Франция, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия) не смогла сократить поставки нефтепродуктов КНДР в обход санкций Совета Безопасности ООН. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники в Индо-Тихоокеанском командовании Вооруженных сил США, передает УНН.

США и их союзникам не удается ограничить поставки нефтепродуктов КНДР в обход санкций

Оно в секретном отчете подвело предварительные итоги операций кораблей и авиации упомянутых выше стран, продолжающихся с сентября текущего года. Количество попыток незаконной перегрузки предназначенных для Пхеньяна нефтепродуктов и угля в открытом море не сократилось. Военное присутствие США с союзниками вынудило КНДР ограничить действия в Восточно-Китайском море и перенести их в более сложные для судоходства акватории в северном и южном направлениях. Это обстоятельство способно в перспективе увеличить стоимость незаконных поставок, говорится в секретном докладе Индо-Тихоокеанского командования ВС США, отмечает телеканал.

По данным его источников, ВВС США начали разведывательные полеты над Восточно-Китайским морем с целью положить конец нарушению санкций СБ ООН 19 октября, авиация союзных государств — 30 апреля. В целом за это время выполнено более 500 таких полетов. С октября этого года американцы зафиксировали 30 случаев, когда перегрузка предназначенных для Пхеньяна нефтепродуктов и угля в открытом море прекращалась из-за появления кораблей или самолетов союзников.

Как сообщал УНН, визит Ким Чен Ына в Сеул маловероятен.

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