США і їх союзникам не вдається обмежити поставки нафтопродуктів КНДР в обхід санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Коаліція з восьми держав на чолі з США (Австралія, Велика Британія, Канада, Франція, Японія, Південна Корея і Нова Зеландія) не змогла скоротити поставки нафтопродуктів КНДР в обхід санкцій Ради Безпеки ООН. Про це повідомила телекомпанія NBC з посиланням на джерела в Індо-Тихоокеанському командуванні Збройних сил США, передає УНН.
Воно в секретному звіті підвело попередні підсумки операцій кораблів і авіації згаданих вище країн, що тривають з вересня поточного року. Кількість спроб незаконного перевантаження призначених для Пхеньяна нафтопродуктів і вугілля у відкритому морі не скоротилося. Військова присутність США з союзниками змусила КНДР обмежити дії в Східно-Китайському морі і перенести їх в більш складні для судноплавства акваторії в північному і південному напрямках. Ця обставина здатна в перспективі збільшити вартість незаконних поставок, йдеться в секретній доповіді Індо-Тихоокеанського командування ВС США, зазначає телеканал.
За даними його джерел, ВПС США почали розвідувальні польоти над Східно-Китайським морем з метою покласти край порушенню санкцій РБ ООН 19 жовтня, авіація союзних держав — 30 квітня. В цілому за цей час виконано понад 500 таких польотів. З жовтня цього року американці зафіксували 30 випадків, коли перевантаження призначених для Пхеньяна нафтопродуктів і вугілля у відкритому морі припинялося через появу кораблів або літаків союзників.
Як повідомляв УНН, візит Кім Чен Ина до Сеула є малоймовірним.