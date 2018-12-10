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Візит Кім Чен Ина до Сеула є малоймовірним

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Візит лідера КНДР Кім Чен Ина в Сеул до кінця нинішнього року є малоймовірним. Про це повідомляє УНН із посиланням на південнокорейський телеканал  YTN, який приводить слова неназваного представника адміністрації президента Республіки Корея.

Візит Кім Чен Ина до Сеула є малоймовірним

“Північнокорейський лідер Кім Чен Ин навряд чи відвідає Сеул в три тижні, що минає”, — сказало джерело.

Раніше повідомлялось, що історичний візит лідера КНДР Кім Чен Ина в Республіку Корея може відбутися до кінця поточного року.

В останні дні південнокорейські ЗМІ особливо часто публікували статті, в яких стверджується, що перший в історії візит північнокорейського лідера на Південь може відбутися вже в середині нинішнього тижня.

Зокрема, газета Chosun Ilbo повідомила, що Мун Чже Ін запросив Кім Чен Ина відвідати Сеул з 12 по 14 грудня. Видання відзначало активізацію роботи адміністрації південнокорейського президента на північнокорейському напрямку, пов’язану, за даними джерел газети, з організацією поїздки Кім Чен Ина в Південну Корею.

Як повідомляв УНН, президент США має намір знову зустрітися з лідером КНДР у січні або лютому.

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