Президент США має намір знову зустрітися з лідером КНДР у січні або лютому

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Наступна зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, швидше за все, відбудеться в січні або лютому майбутнього року. Відповідну заяву Трамп зробив журналістам на борту президентського літака, інформує УНН із посиланням на агентство Reuters.

За словами президента США, для проведення зустрічі з Кім Чен Ином розглядаються три місця.

Глава Білого дому також додав, що рано чи пізно запросить лідера КНДР в США.

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Як раніше інформував УНН, перша в історії зустріч на вищому рівні між США і КНДР відбулася 12 червня в Сінгапурі. За її підсумками Трамп і Кім Чен Ин прийняли спільну заяву. У ній Пхеньян оголосив про готовність піти на повну денуклеаризацію Корейського півострова, а Сполучені Штати зобов’язалися у відповідь надати КНДР гарантії безпеки. Проте наміри сторін у підсумковому комюніке сінгапурського саміту не конкретизовані.

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