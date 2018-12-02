Президент США намерен вновь встретиться с лидером КНДР в январе или феврале
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Следующая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, скорее всего, состоится в январе или феврале будущего года. Соответствующее заявление Трамп сделал журналистам на борту президентского самолета, передает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
По словам президента США, для проведения встречи с Ким Чен Ыном рассматриваются три места.
Глава Белого дома также добавил, что рано или поздно пригласит лидера КНДР в США.
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Как ранее информировал УНН, первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В ней Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизированы.