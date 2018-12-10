Визит Ким Чен Ына в Сеул является маловероятным
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеул к концу нынешнего года является маловероятным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на южнокорейский телеканал YTN, Который приводит слова неназванного представителя администрации президента Республики Корея.
“Северокорейский лидер Ким Чен Ын вряд ли посетит Сеул в три недели уходящего года”, — сказал источник.
Ранее сообщалось, что исторический визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Республику Корея может произойти до конца текущего года.
В последние дни южнокорейские СМИ особенно часто публиковали статьи, в которых утверждается, что первый в истории визит северокорейского лидера на юг может произойти уже в середине нынешней недели.
В частности, газета Chosun Ilbo сообщила, что Мун Чжэ Ин пригласил Ким Чен Ына посетить Сеул с 12 по 14 декабря. Издание отмечало активизацию работы администрации южнокорейского президента на северокорейском направлении, связанную, по данным источников газеты, с организацией поездки Ким Чен Ына в Южную Корею.
Как сообщал УНН, президент США намерен вновь встретиться с лидером КНДР в январе или феврале.