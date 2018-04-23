США и Великобритания договорились бороться с применением химического оружия в Сирии

По ее словам, дипломаты “обсудили двусторонние, региональные и глобальные вопросы, включая Сирию, Иран и КНДР”, “и.о. госсекретаря Салливан и министр иностранных дел Джонсон согласились продолжить работать с целью положить конец использованию сирийским режимом химического оружия ”, - добавила представитель Госдепартамента.

Как сообщал УНН, сирийские повстанцы оставляют еще один анклав вблизи Дамаска.