США і Велика Британія домовилися боротися з застосуванням хімічної зброї в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Виконуючий обов’язки держсекретаря США Джон Салліван і глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон на полях міністерської зустрічі країн G7 в Торонто в неділю обговорили двосторонні питання, а також Сирію, Іран і КНДР. Про це журналістам повідомила начальник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт, передає УНН.
За її словами, дипломати “обговорили двосторонні, регіональні та глобальні питання, включаючи Сирію, Іран і КНДР”, “в.о. держсекретаря Салліван і міністр закордонних справ Джонсон погодилися продовжити працювати з метою покласти край використанню сирійським режимом хімічної зброї”, — додала представник Держдепартаменту.
Як повідомляв УНН, сирійські повстанці залишають ще один анклав поблизу Дамаска.