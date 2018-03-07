США и страны Балтии обсудили пути противодействия российской угрозе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обсудил с балтийскими коллегами пути противодействия российской угрозе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Четверо союзников НАТО — США, Эстония, Латвия и Литва — “согласились углубить сотрудничество, чтобы противодействовать дезинформационным усилиям России и вредной кибердияльности”, говорится в сообщении Госдепартамента США.
Тиллерсон и балтийские министры “обсудили стратегии преодоления угрозы, которую Россия представляет для европейской безопасности, а также отсутствие у России уважения суверенитета и территориальной целостности своих соседей”.
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Государственный департамент также заявил, что стороны обсудили балтийский саммит, который президент США Дональд Трамп принимать в Вашингтоне 3 апреля.
Напомним, директор нацразведки США Дэниел Коутс считает, что новые санкции й США по РФ могут последовать в течение недели. Об этом он сказал во время выступления в сенате США.