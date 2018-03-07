США і країни Балтії обговорили шляхи протидії російській загрозі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Державний секретар США Рекс Тіллерсон обговорив з балтійськими колегами шляхи протидії російській загрозі. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Четверо союзників НАТО — США, Естонія, Латвія і Литва — “погодилися поглибити співпрацю, щоб протидіяти дезінформаційним зусиллям Росії і шкідливій кібердіяльності”, йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.
Тіллерсон і балтійські міністри “обговорили стратегії подолання загрози, яку Росія становить для європейської безпеки, а також відсутність у Росії поваги до суверенітету і територіальної цілісності своїх сусідів”.
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Державний департамент також заявив, що сторони обговорили балтійський саміт, який президент США Дональд Трамп прийматиме у Вашингтоні 3 квітня.
Нагадаємо, директор нацрозвідки США Деніел Коутс вважає, що нові санкції США щодо РФ можуть послідувати протягом тижня. Про це він сказав під час виступу в сенаті США.