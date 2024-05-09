США готовят новые пакеты военной помощи Украине, что позволит выйти на прежний уровень поставок вооружений. Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга, передает УНН.

Детали

В частности, журналисты уточнили, будут ли США ускорять поставки вооружений Украине на последней российской ракетной атаке.

На это чиновник ответил, что дополнительных объявлений по этому поводу он не имеет, но напомнил, что США недавно предоставили Украине помощь в размере более одного миллиарда долларов.

Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором мы находились до перерыва в финансировании представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер

Миллер также добавил, что следует ждать объявления новых пакетов помощи.

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