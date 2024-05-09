ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

США готовят новые пакеты военной помощи Украине

США готовят новые пакеты военной помощи Украине

Киев  •  УНН

8 мая 2024, 22:17  •  973 просмотра

Read in English

Соединенные Штаты готовят новые пакеты военной помощи для Украины, чтобы восстановить предыдущий уровень поставок вооружений, о чем заявил представитель Государственного департамента США.

США готовят новые пакеты военной помощи Украине, что позволит выйти на прежний уровень поставок вооружений. Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга, передает УНН.

Детали

В частности, журналисты уточнили, будут ли США ускорять поставки вооружений Украине на последней российской ракетной атаке.

На это чиновник ответил, что дополнительных объявлений по этому поводу он не имеет, но напомнил, что США недавно предоставили Украине помощь в размере более одного миллиарда долларов.

Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором мы находились до перерыва в финансировании

представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер

Миллер также добавил, что следует ждать объявления новых пакетов помощи.

Миллер прокомментировал инцидент с беспилотниками на ЗАЭС9 апреля 2024, 00:28 • 107258 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  100818 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  104798 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  114906 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  113100 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  166389 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149847 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149268 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  259142 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109964 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120740 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Новости по теме
США готовят новые пакеты военной помощи Украине

США готовят новые пакеты военной помощи Украине

  •  973 просмотра
В реестре "Оберег" будут данные о вручении повестки - Минобороны

В реестре "Оберег" будут данные о вручении повестки - Минобороны

  •  3177 просмотра
DeepState: враг продвинулся в районе населенного пункта Веселое

DeepState: враг продвинулся в районе населенного пункта Веселое

  •  4324 просмотра
Армения отказалась от финансирования ОДКБ в 2024 году

Армения отказалась от финансирования ОДКБ в 2024 году

  •  5815 просмотра
ЦИК признала недействительными "выборы" президента России на оккупированных украинских территориях

ЦИК признала недействительными "выборы" президента России на оккупированных украинских территориях

  •  7231 просмотра
Зеленский назначил 116 новых судей в местные суды

Зеленский назначил 116 новых судей в местные суды

  •  8029 просмотра
Вербовали мужчин в армию рф: в Индии задержали четырех человек

Вербовали мужчин в армию рф: в Индии задержали четырех человек

  •  8850 просмотра
Верховная Рада доработает законопроект о накопительном пенсионном обеспечении

Верховная Рада доработает законопроект о накопительном пенсионном обеспечении

  •  9762 просмотра
На Днепропетровщине запустили участок магистрального водопровода

На Днепропетровщине запустили участок магистрального водопровода

  •  10122 просмотра
Си не пошел на уступки в переговорах с президентом Франции: СМИ назвали причины

Си не пошел на уступки в переговорах с президентом Франции: СМИ назвали причины

  •  10224 просмотра

Популярные

5 советов как эффективно уменьшить использование электроэнергии

5 советов как эффективно уменьшить использование электроэнергии

  •  73880 просмотра
Украина провела еще один раунд переговоров с Португалией по соглашению по безопасности

Украина провела еще один раунд переговоров с Португалией по соглашению по безопасности

  •  24560 просмотра
Ракетный удар рф по критической инфраструктуре в Винницкой области вызвал крупный пожар: спасатели показали ликвидацию последствий

Ракетный удар рф по критической инфраструктуре в Винницкой области вызвал крупный пожар: спасатели показали ликвидацию последствий

  •  50199 просмотра
Вчера для штурма Крынок россияне использовали гидроциклы, но им это не помогло - Плетенчук

Вчера для штурма Крынок россияне использовали гидроциклы, но им это не помогло - Плетенчук

  •  50234 просмотра
СБУ задержала предательницу, которая помогала оккупантам во время боев за Киев

СБУ задержала предательницу, которая помогала оккупантам во время боев за Киев

  •  27396 просмотра

Публикации

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  218845 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  259142 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  258054 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  367113 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  522470 просмотра

США готовят новые пакеты военной помощи Украине

Соединенные Штаты готовят новые пакеты военной помощи для Украины, чтобы восстановить предыдущий уровень поставок вооружений, о чем заявил представитель Государственного департамента США.

Война •   •  973 просмотра
США готовят новые пакеты военной помощи Украине

В реестре "Оберег" будут данные о вручении повестки - Минобороны

В Украине запустили электронный реестр военнообязанных "Оберіг", который будет содержать данные о вручении повесток и позволит обновлять контактную информацию.

Война •   •  3177 просмотра
В реестре "Оберег" будут данные о вручении повестки - Минобороны

DeepState: враг продвинулся в районе населенного пункта Веселое

Россияне продвинулись вперед возле села Веселое в Донецкой области, пытаясь прорвать украинскую оборону и выйти к Северску.

Война •   •  4324 просмотра
DeepState: враг продвинулся в районе населенного пункта Веселое

Армения отказалась от финансирования ОДКБ в 2024 году

Армения не будет финансировать программы Организации Договора о коллективной безопасности в 2024 году, фактически отказываясь от участия в финансировании деятельности организации, оставаясь при этом ее членом.

Общество •   •  5815 просмотра
Армения отказалась от финансирования ОДКБ в 2024 году

ЦИК признала недействительными "выборы" президента России на оккупированных украинских территориях

Центральная избирательная комиссия Украины отметила ничтожность "результатов выборов" президента России, проведенных на временно оккупированных территориях Украины, объявив их нелегитимными и призвав иностранные государства и международные организации не признавать их.

Война •   •  7231 просмотра
ЦИК признала недействительными "выборы" президента России на оккупированных украинских территориях

Зеленский назначил 116 новых судей в местные суды

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении 116 судей на должности судей местных судов, но от 22% до 61% судейских должностей остаются незаполненными.

Общество •   •  8029 просмотра
Зеленский назначил 116 новых судей в местные суды

Вербовали мужчин в армию рф: в Индии задержали четырех человек

Индия задержала четырех человек, подозреваемых в вербовке местных мужчин в российскую армию, которых затем против их воли отправили воевать в Украину.

Война •   •  8850 просмотра
Вербовали мужчин в армию рф: в Индии задержали четырех человек

Верховная Рада доработает законопроект о накопительном пенсионном обеспечении

Верховная Рада Украины доработает законопроект о введении накопительной пенсионной системы для обеспечения дополнительных пенсионных накоплений для граждан Украины.

Экономика •   •  9762 просмотра
Верховная Рада доработает законопроект о накопительном пенсионном обеспечении

На Днепропетровщине запустили участок магистрального водопровода

В Днепропетровской области введена в эксплуатацию вторая нитка водовода "Ингулец - Южное водохранилище", что обеспечило жителей Кривого Рога стабильным водоснабжением в объеме 220 тыс. кубометров в сутки.

Общество •   •  10122 просмотра
На Днепропетровщине запустили участок магистрального водопровода

Си не пошел на уступки в переговорах с президентом Франции: СМИ назвали причины

Президент Китая Си Цзиньпин не пошел ни на какие уступки во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, несмотря на усилия, направленные на улучшение напряженных отношений из-за торговых споров и поддержку Пекином вторжения россии в Украину.

Новости Мира •   •  10224 просмотра
Си не пошел на уступки в переговорах с президентом Франции: СМИ назвали причины