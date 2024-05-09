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США готують нові пакети військової допомоги Україні

США готують нові пакети військової допомоги Україні

Київ • УНН

 • 20825 перегляди

Сполучені Штати готують нові пакети військової допомоги для України, щоб відновити попередній рівень поставок озброєнь, про що заявив речник Державного департаменту США.

США готують нові пакети військової допомоги Україні, що дасть змогу вийти на колишній рівень постачання озброєнь. Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Зокрема, журналісти уточнили, чи будуть США прискорювати постачання озброєнь Україні на останньої російської ракетної атаки.

На це посадовець відповів, що додаткових оголошень щодо цього він не має, але нагадав, що США нещодавно надали Україні допомогу в розмірі понад один мільярд доларів.

Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете чекати, що ми повернемося до того темпу, в якому ми перебували до перерви у фінансуванні

речник Державного департаменту США Метью Міллер

Міллер також додав, що слід ждати оголошення нових пакетів допомоги.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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