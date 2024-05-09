США готують нові пакети військової допомоги Україні, що дасть змогу вийти на колишній рівень постачання озброєнь. Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу, передає УНН.

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Зокрема, журналісти уточнили, чи будуть США прискорювати постачання озброєнь Україні на останньої російської ракетної атаки.

На це посадовець відповів, що додаткових оголошень щодо цього він не має, але нагадав, що США нещодавно надали Україні допомогу в розмірі понад один мільярд доларів.

Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете чекати, що ми повернемося до того темпу, в якому ми перебували до перерви у фінансуванні