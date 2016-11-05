США готовы ответить на хакерскую атаку из России во время выборов

"Правительство США опасается, что Россия готовит кибератаки во время американских выборов для срыва голосования. Речь идет, в частности, о возможном отключении электричества или интернета в крупных городах страны. Документы, с которыми ознакомились журналисты NBC News, свидетельствуют, что США готовы ответить на атаку со стороны России. Однако американская разведка считает маловероятным, что Москва пойдет на такой шаг ", - говорится в сообщении.

Напомним, что в начале октября министерство внутренней безопасности США и бюро главы национальной разведки обвинили Россию в преднамеренном взломе почтовых серверов американских граждан и политических организаций с целью вмешательства в избирательный процесс в стране. Москва отвергла все обвинения.

Как сообщал УНН, заявления главы британской контрразведки Эндрю Паркера о том, что Россия агрессивно пытается продвинуть свою внешнюю политику за рубежом, используя агрессивные методы, в частности кибератаки, безосновательны.