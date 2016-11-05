США готовы ответить на хакерскую атаку из России во время выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Военным хакерам США удалось проникнуть в российскую энергосистему, телекоммуникационные сети и системы управления Кремля. Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя разведки, передает УНН.
"Правительство США опасается, что Россия готовит кибератаки во время американских выборов для срыва голосования. Речь идет, в частности, о возможном отключении электричества или интернета в крупных городах страны. Документы, с которыми ознакомились журналисты NBC News, свидетельствуют, что США готовы ответить на атаку со стороны России. Однако американская разведка считает маловероятным, что Москва пойдет на такой шаг ", - говорится в сообщении.
Напомним, что в начале октября министерство внутренней безопасности США и бюро главы национальной разведки обвинили Россию в преднамеренном взломе почтовых серверов американских граждан и политических организаций с целью вмешательства в избирательный процесс в стране. Москва отвергла все обвинения.
Как сообщал УНН, заявления главы британской контрразведки Эндрю Паркера о том, что Россия агрессивно пытается продвинуть свою внешнюю политику за рубежом, используя агрессивные методы, в частности кибератаки, безосновательны.