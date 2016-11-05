США готові відповісти на хакерську атаку з Росії під час виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Військовим хакерам США вдалося проникнути в російську енергосистему, телекомунікаційні мережі і системи управління Кремля. Про це повідомив американський телеканал NBC News з посиланням на високопоставленого представника розвідки, передає УНН.
“Уряд США побоюється, що Росія готує кібератаки під час американських виборів для зриву голосування. Мова йде, зокрема, про можливе відключення електрики або інтернету у великих містах країни. Документи, з якими ознайомилися журналісти NBC News, свідчать, що США готові відповісти на атаку з боку Росії. Однак американська розвідка вважає малоймовірним, що Москва піде на такий крок”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на початку жовтня міністерство внутрішньої безпеки США і Бюро глави національної розвідки звинуватили Росію в навмисному зломі поштових серверів американських громадян і політичних організацій з метою втручання у виборчий процес в країні. Москва відкинула звинувачення всі звинувачення.
Як повідомляв УНН, заяви голови британської контррозвідки Ендрю Паркер про те, що Росія агресивно намагається просунути свою зовнішню політику за кордоном, використовуючи агресивні методи, зокрема кібератаки, безпідставні.