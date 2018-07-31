США готовы провести переговоры с Ираном и обсудить "изменение его поведения"

“Мы готовы сесть за стол переговоров с Ираном и обсудить будущее этой страны... Мы надеемся, что их поведение изменится”, — отметила она.

Дипломат не стала напрямую отвечать на вопрос, будут ли эти переговоры проводиться без предварительных условий. “Президент и госсекретарь уже ответили вчера (в понедельник) на этот вопрос”, — повторила она несколько раз в ответ на многочисленные просьбы журналистов.

В понедельник американский лидер Дональд Трамп заявил, что он готов провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани без предварительных условий. Позднее госсекретарь Майкл Помпео отметил, что одобряет идею президента США в том случае, если Тегеран все же выполнит предварительные условия. При этом Науэрт пояснила, что глава Госдепа поддерживает предложение главы государства. Официальный представитель внешнеполитического ведомства указала, что пока не намечено никаких двусторонних встреч и телефонных переговоров.

Как сообщал УНН, в Тегеране заявили, что для переговоров с Ираном США должны вернуться к ядерной сделке.