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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 25933 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 87764 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120404 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 128194 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167285 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152686 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США готовы провести переговоры с Ираном и обсудить "изменение его поведения"

США готовы провести переговоры с Ираном и обсудить "изменение его поведения"

Киев  •  УНН

 • 7984 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Соединенные Штаты готовы сесть за стол переговоров с Ираном и обсудить “изменение его поведения”. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт, информирует УНН.

“Мы готовы сесть за стол переговоров с Ираном и обсудить будущее этой страны... Мы надеемся, что их поведение изменится”, — отметила она.

Дипломат не стала напрямую отвечать на вопрос, будут ли эти переговоры проводиться без предварительных условий. “Президент и госсекретарь уже ответили вчера (в понедельник) на этот вопрос”, — повторила она несколько раз в ответ на многочисленные просьбы журналистов.

В понедельник американский лидер Дональд Трамп заявил, что он готов провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани без предварительных условий. Позднее госсекретарь Майкл Помпео отметил, что одобряет идею президента США в том случае, если Тегеран все же выполнит предварительные условия. При этом Науэрт пояснила, что глава Госдепа поддерживает предложение главы государства. Официальный представитель внешнеполитического ведомства указала, что пока не намечено никаких двусторонних встреч и телефонных переговоров.

Как сообщал УНН, в Тегеране заявили, что для переговоров с Ираном США должны вернуться к ядерной сделке.

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