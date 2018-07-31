США готові провести переговори з Іраном і обговорити "зміну його поведінки"

“Ми готові сісти за стіл переговорів з Іраном і обговорити майбутнє цієї країни ... Ми сподіваємося, що їх поведінка зміниться”, — зазначила вона.

Дипломат не стала прямо відповідати на питання, чи будуть ці переговори проводитися без попередніх умов. “Президент і держсекретар вже відповіли вчора (у понеділок) на це питання”, — повторила вона кілька разів у відповідь на численні прохання журналістів.

У понеділок американський лідер Дональд Трамп заявив, що він готовий провести зустріч з президентом Ірану Хасаном Роухані без попередніх умов. Пізніше держсекретар Майкл Помпео зазначив, що схвалює ідею президента США в тому випадку, якщо Тегеран все ж виконає попередні умови. При цьому Науерт пояснила, що глава Держдепу підтримує пропозицію глави держави. Офіційний представник зовнішньополітичного відомства зазначила, що поки не намічено ніяких двосторонніх зустрічей і телефонних переговорів.

Як повідомляв УНН, у Тегерані заявили, що для переговорів з Іраном США повинні повернутися до ядерної угоди.