США помогают Таджикистана в расследовании атаки на иностранных туристов

“Правительство США оказывает содействие правительству Таджикистана, которое возглавляет данное расследование”, — заявила представитель американского внешнеполитического ведомства.

При этом она отметила, что Вашингтон не может на этом этапе подтвердить, что ответственность за эту вылазку несет террористическая группировка “Исламское государство”. “Мы не можем в настоящее время подтвердить, кто несет ответственность за это нападение”, — сказала Науэрт.

Как сообщал УНН, террористическая группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане, произошедшего в воскресенье. Об этом сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на организацию SITE, отслеживающую деятельность экстремистов в интернете.