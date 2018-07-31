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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 25942 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 87777 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120406 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128196 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167286 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152687 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140560 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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США помогают Таджикистана в расследовании атаки на иностранных туристов

США помогают Таджикистана в расследовании атаки на иностранных туристов

Киев  •  УНН

 • 8065 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Американская администрация оказывает содействием властям Таджикистана в расследовании обстоятельств нападения, совершенного в этой центральноазиатской республике на иностранных туристов, в том числе из США. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, передает УНН.

“Правительство США оказывает содействие правительству Таджикистана, которое возглавляет данное расследование”, — заявила представитель американского внешнеполитического ведомства.

При этом она отметила, что Вашингтон не может на этом этапе подтвердить, что ответственность за эту вылазку несет террористическая группировка “Исламское государство”. “Мы не можем в настоящее время подтвердить, кто несет ответственность за это нападение”, — сказала Науэрт.

Как сообщал УНН, террористическая группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане, произошедшего в воскресенье. Об этом сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на организацию SITE, отслеживающую деятельность экстремистов в интернете.

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