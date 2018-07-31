США допомагають Таджикистану в розслідуванні атаки на іноземних туристів

“Уряд США допомагає уряду Таджикистану, який очолює дане розслідування”, — заявила представник американського зовнішньополітичного відомства.

При цьому вона зазначила, що Вашингтон не може на цьому етапі підтвердити, що відповідальність за цю вилазку несе терористичне угрупування “Ісламська держава”. “Ми не можемо в даний час підтвердити, хто несе відповідальність за цей напад”, — сказала Науерт.

Як повідомляв УНН, терористичне угрупування “Ісламська держава” взяло на себе відповідальність за напад на іноземних туристів в Таджикистані, що стався в неділю. Про це повідомило в понеділок агентство AFP з посиланням на організацію SITE, що відстежує діяльність екстремістів в інтернеті.