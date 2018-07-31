США допомагають Таджикистану в розслідуванні атаки на іноземних туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Американська адміністрація надає сприянням владі Таджикистану в розслідуванні обставин нападу, скоєного в цій центральноазіатській республіці на іноземних туристів, в тому числі з США. Про це повідомила у вівторок на регулярному брифінгу для журналістів начальник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт, передає УНН.
“Уряд США допомагає уряду Таджикистану, який очолює дане розслідування”, — заявила представник американського зовнішньополітичного відомства.
При цьому вона зазначила, що Вашингтон не може на цьому етапі підтвердити, що відповідальність за цю вилазку несе терористичне угрупування “Ісламська держава”. “Ми не можемо в даний час підтвердити, хто несе відповідальність за цей напад”, — сказала Науерт.
Як повідомляв УНН, терористичне угрупування “Ісламська держава” взяло на себе відповідальність за напад на іноземних туристів в Таджикистані, що стався в неділю. Про це повідомило в понеділок агентство AFP з посиланням на організацію SITE, що відстежує діяльність екстремістів в інтернеті.