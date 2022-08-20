США будут помогать Украине сколько нужно, чтобы максимально изменить ситуацию на поле боя, – Блинкен

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"Мужество и сила армии Украины и ее народа чрезвычайны, и Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине дополнительные системы и возможности, чтобы принести максимальную пользу на поле боя и укрепить позицию Украины за переговорным столом", – подчеркнул он.

Напомним

США объявили о новой военной помощи Украине на сумму 775 млн долларов. Она будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских снарядов.

Администрация Байдена выделила Украине более 10 миллиардов долларов в помощь в сфере безопасности. Это 19 пакетов, которые Украина получила с августа 2021 года.