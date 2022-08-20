США допомагатимуть Україні скільки потрібно, щоб максимально змінити ситуацію на полі бою, – Блінкен
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Сполучені Штати допомагатимуть Україні скільки потрібно, щоб максимально змінити ситуацію на полі бою, – про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен під час оголошення Штатами чергового пакета військової допомоги Україні, передає УНН.
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"Мужність і сила армії України та її народу надзвичайні, і Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні додаткові системи та можливості, щоб принести максимальну користь на полі бою та зміцнити позицію України за столом переговорів", – підкреслив він.
Нагадаємо
США оголосили про нову військову допомогу Україні на суму 775 млн доларів. Вона включатиме боєприпаси для HIMARS, а також десятки тисяч артилерійських снарядів.
Адміністрація Байдена виділила Україні понад 10 мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки. Це 19 пакет, який Україна отримала з серпня 2021 року.