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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

 • 3875 просмотра

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родион мирошник заявил, что США планируют "изымать" прибыль Украины для погашения долгов. Он также выразил недовольство относительно возможных компенсаций Киеву за убытки от российского вторжения.

Соединенные Штаты Америки намерены "изымать" любую потенциальную прибыль Украины от "погашения ей долгов". Об этом заявил представитель так называемой "лнр" в российской федерации родион мирошник, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Он также выразил недовольство из-за вероятного предоставления финансовой компенсации Киеву из-за убытков, вызванных российским вторжением.

"На этом фоне запросы на выделение помощи для Киева будут звучать странно", - сказал мирошник.

Справка

В 2017 году прокуратура Луганской области объявила родиона мирошника в розыск. Ему инкриминируют пособничество насильственному свержению конституционного строя и захват государственной власти, а также умышленные действия, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины.

В июне 2024 года Евросоюз ввел против мирошника персональные санкции за поддержку путинского режима.

Напомним

Международный Реестр убытков от российской агрессии на сегодня принимает заявления от всех пострадавших граждан Украины только по поврежденному или уничтоженному жилью, начиная с 24 февраля 2022 года. Первые выплаты теоретически могут начаться в 2027 году. Об этом сообщил народный депутат, председатель ВСК ВР по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц Павел Фролов.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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