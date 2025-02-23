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05:23 • 24951 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124959 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184088 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148419 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139688 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117774 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108260 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103023 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143388 перегляди

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США вилучатимуть будь-які ймовірні репарації, надані Україні - представник "лнр" в рф

Київ • УНН

 • 38948 перегляди

родіон мірошник заявив, що США планують "вилучати" прибуток України для погашення боргів. Він також висловив невдоволення щодо можливих компенсацій Києву за збитки від російського вторгнення.

Сполучені Штати Америки мають намір "вилучати" будь-який потенційний прибуток України від "погашення їй боргів". Про це заявив представник так званої "лнр" у російській федерації родіон мірошник у своєму Telegram-каналі, повідомляє УНН.

Деталі

Він також висловив невдоволення через імовірне надання фінансової компенсації Києву через збитки, спричинені російським вторгненням.

"На цьому тлі запити на виділення допомоги для Києва звучатимуть дивно", - сказав мірошник.

Довідка

У 2017 році прокуратура Луганської області оголосила родіона мірошника в розшук. Йому інкримінують пособництво насильницькому поваленню конституційного ладу і захопленню державної влади та умисні дії, спрямовані на зміну меж території і державного кордону України.

У червні 2024 року Євросоюз запровадив проти мірошника персональні санкції за підтримку путінського режиму.

Нагадаємо

Міжнародний Реєстр збитків від російської агресії на сьогодні приймає заяви від усіх постраждалих громадян України лише щодо пошкодженого чи знищеного житла, починаючи від 24 лютого 2022 року. Перші виплати теоретично можуть розпочатися у 2027-му році. Про це повідомив народний депутат, голова ТСК ВР з питань захисту прав ВПО та інших осіб Павло Фролов.

Україна зможе не повертати 50 млрд доларів G7, якщо не отримає репарацій від рф - Рада ухвалила закон03.12.24, 15:14 • 18092 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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