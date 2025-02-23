США вилучатимуть будь-які ймовірні репарації, надані Україні - представник "лнр" в рф

Сполучені Штати Америки мають намір "вилучати" будь-який потенційний прибуток України від "погашення їй боргів". Про це заявив представник так званої "лнр" у російській федерації родіон мірошник у своєму Telegram-каналі, повідомляє УНН.

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Він також висловив невдоволення через імовірне надання фінансової компенсації Києву через збитки, спричинені російським вторгненням.

"На цьому тлі запити на виділення допомоги для Києва звучатимуть дивно", - сказав мірошник.

Довідка

У 2017 році прокуратура Луганської області оголосила родіона мірошника в розшук. Йому інкримінують пособництво насильницькому поваленню конституційного ладу і захопленню державної влади та умисні дії, спрямовані на зміну меж території і державного кордону України.

У червні 2024 року Євросоюз запровадив проти мірошника персональні санкції за підтримку путінського режиму.

Нагадаємо

Міжнародний Реєстр збитків від російської агресії на сьогодні приймає заяви від усіх постраждалих громадян України лише щодо пошкодженого чи знищеного житла, починаючи від 24 лютого 2022 року. Перші виплати теоретично можуть розпочатися у 2027-му році. Про це повідомив народний депутат, голова ТСК ВР з питань захисту прав ВПО та інших осіб Павло Фролов.

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