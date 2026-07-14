США атаковали электростанцию на иранском острове Киш - СМИ
Киев • УНН
Американские силы повредили электростанцию на иранском острове Киш утром во вторник. Некоторые энергоблоки могут быть выведены из эксплуатации для ремонта.
Электростанция на иранском острове Киш в Персидском заливе была повреждена в результате атаки США, которую, по словам энергетической компании, осуществили американские силы рано утром во вторник. Об этом сообщило полуофициальное иранское информационное агентство Fars, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
По сообщению Fars, рядом с объектом взорвался снаряд во время удара, который, по утверждению компании Kish Water and Power Engineering Company, был нанесен США. Центральное командование США (CENTCOM) начало наносить удары в понедельник вечером по восточному времени.
Fars сообщило, что некоторые энергоблоки могут быть выведены из эксплуатации для ремонта.
СМИ добавляет, что остров Киш известен в основном как курорт для иранских туристов, на нем также расположена военная инфраструктура, включая военно-морские и радиолокационные установки, а также авиационные объекты, поддерживающие ракетные и беспилотные программы Ирана.
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