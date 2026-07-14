На иранском острове Кешм произошли взрывы на фоне боевых действий с США
Киев • УНН
На иранском острове Кешм, недалеко от Ормузского пролива, произошло несколько взрывов. СМИ отмечают, что район Масан подвергся атакам со стороны американского противника.
Сегодня на иранском острове Кешм, расположенном недалеко от Ормузского пролива, был слышен взрыв. Об этом сообщило информационное агентство Fars на фоне возобновившихся боевых действий между Соединенными Штатами и Исламской Республикой, передает УНН.
"Около 18:45 на острове Кешм были слышны звуки нескольких взрывов", - сообщило Fars.
"В последние дни район Масан на острове Кешм несколько раз подвергался нападениям со стороны американского противника".
Трамп сообщил Конгрессу о возобновлении боевых действий в Иране13.07.26, 21:41 • 22535 просмотров