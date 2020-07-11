Срна положительно оценил результаты жребия Лиги Европы для "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба "горняков", передает УНН.
“Во-первых, в наших мыслях должен быть только „Вольфсбург“. Конечно, теперь мы уже знаем потенциальных оппонентов — „Айнтрахт“ или „Базель“. Скорее всего, это будет „Базель“. Я доволен жеребьевкой, но нужно думать о „Вольфсбурге“ — очень хорошей команде. Это наша главная цель. Только после можно думать о другом сопернике”, — подчеркнул хорват.
Срна вспомнил еврокубковый опыт “горняков” предыдущего сезона с потенциальными соперниками.
“С „Базелем“ у нас был положительный счет, с „Айнтрахтом“ — нет. Обе команды заслуживают уважения. „Базель“ дважды обыграл „Хетафе“ ... Но, как я и сказал, наши мысли только о „Вольфсбурге“. О „Базеле“ мы вообще не будем думать”, — добавил Срна.
Напомним, что матч 1/8 финала против “Вольфсбурга” пройдет в Украине.