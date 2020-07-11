Срна позитивно оцінив результати жеребу Ліги Європи для "Шахтаря"

“По-перше, в наших думках повинен бути тільки „Вольфсбург“. Звичайно, тепер ми вже знаємо потенційних опонентів — „Айнтрахт“ або „Базель“. Швидше за все, це буде „Базель“. Я задоволений жеребкуванням, але потрібно думати про „Вольфсбург“ — дуже хорошої команди. Це наша головна мета. Тільки після можна думати про щось інше суперника”, — підкреслив хорват.

Срна пригадав єврокубковий досвід “гірників” попереднього сезону із потенційними суперниками.

“З „Базелем“ у нас був позитивний рахунок, з „Айнтрахтом“ — ні. Обидві команди заслуговують на повагу. „Базель“ двічі обіграв „Хетафе“ ... Але, як я і сказав, наші думки тільки про „Вольфсбург“. Про „Базель“ ми взагалі не будемо думати”, — додав Срна.

Нагадаємо, що матч-відповідь 1/8 фіналу проти “Вольфсбурга” пройде в Україні.