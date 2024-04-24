Спутниковые снимки подтверждают сильный пожар на нефтебазе в смоленской области рф

В смоленской области рф на нефтебазе после атаки БПЛА возник сильный пожар. Сильное возгорание подтверждают спутниковые снимки, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра", передает УНН.

Детали

По данным "Крымского ветра", горит нефтебаза возле села Роздорово Смоленской области рф.

Ранее росСМИ писали, что в смоленской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов загорелись объекты нефтеперерабатывающей промышленности.

Глава смоленской области рф подтвердил возгорания на топливно-энергетических объектах. Также дроны атаковали инфраструктуру в промышленной зоне липецкая.

В то же время российское министерство обороны заявило о сбитии 8 беспилотников над территориями ряда областей.