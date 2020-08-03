Попытка изнасилования в поезде "Мариуполь-Киев": рецидивиста проверяют на наркотики
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. У мужчины, которого подозревают в нападении и попытке изнасилования пассажирки поезда "Мариуполь-Киев", взяли кровь на анализ содержания наркотических веществ. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.
"Он сделал три уголовных преступления и делал их в 1990-х и 2000-х годах. Но почему он это сделал сейчас уже, через десять лет после последнего своего преступления, - возможно, он был под действием наркотиков или под действием алкоголя. Это установит следствие. У него взяли образцы крови для того, чтобы установить, не был ли он под сильнодействующими наркотическими средствами. Потому что нормальный человек не должен делать такого. Но он будет отвечать за все", - отметил Геращенко.
Напомним, в поезде "Мариуполь-Киев" избили и пытались изнасиловать женщину. Пост об обстоятельствах нападения и попытке изнасилования со стороны неизвестного мужчины в купе поезда "Мариуполь-Киев" опубликовала в Facebook и сама жертва нападения.
Нападавшего задержали. Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, нападавшим оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения, который был трижды судим (за угон автомобиля, за хулиганство и за кражу).
Также напомним, суд отправил мужчину под арест.