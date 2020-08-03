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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 98078 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108244 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113098 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114224 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 137344 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 10:59 • 103330 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102737 просмотра

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Попытка изнасилования в поезде "Мариуполь-Киев": рецидивиста проверяют на наркотики

Попытка изнасилования в поезде "Мариуполь-Киев": рецидивиста проверяют на наркотики

Киев  •  УНН

 • 12514 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. У мужчины, которого подозревают в нападении и попытке изнасилования пассажирки поезда "Мариуполь-Киев", взяли кровь на анализ содержания наркотических веществ. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

"Он сделал три уголовных преступления и делал их в 1990-х и 2000-х годах. Но почему он это сделал сейчас уже, через десять лет после последнего своего преступления, - возможно, он был под действием наркотиков или под действием алкоголя. Это установит следствие. У него взяли образцы крови для того, чтобы установить, не был ли он под сильнодействующими наркотическими средствами. Потому что нормальный человек не должен делать такого. Но он будет отвечать за все", - отметил Геращенко.

Напомним, в поезде "Мариуполь-Киев" избили и пытались изнасиловать женщину. Пост об обстоятельствах нападения и попытке изнасилования со стороны неизвестного мужчины в купе поезда "Мариуполь-Киев" опубликовала в Facebook и сама жертва нападения.

Нападавшего задержали. Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, нападавшим оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения, который был трижды судим (за угон автомобиля, за хулиганство и за кражу).

Также напомним, суд отправил мужчину под арест.

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