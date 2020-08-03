Спроба зґвалтування у поїзді "Маріуполь-Київ": рецидивіста перевіряють на наркотики

"Він зробив три кримінальних злочини і робив він їх в 1990-х і 2000-х роках. Але чому він це зробив зараз вже, через десять років після останнього свого злочину, - можливо, він був під дією наркотиків або під дією алкоголю. Це встановить слідство. В нього взяли зразки крові для того, щоб встановити, чи не був він під сильнодіючими наркотичними засобами. Тому що нормальна людина не повинна робити такого. Але він буде відповідати за все", - зазначив Геращенко.

Нагадаємо, у поїзді "Маріуполь-Київ" побили і намагалися зґвалтувати жінку. Пост щодо обставин нападу і спробу зґвалтування з боку невідомого чоловіка у купе поїзда "Маріуполь-Київ" опублікувала у Facebook і сама жертва нападу.

Нападника затримали. Як повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, нападником виявився уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович 1975 року народження, який був тричі судимий (за викрадення автомобіля, за хуліганство та за крадіжку).

Також нагадаємо, суд відправив чоловіка під арешт.