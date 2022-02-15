Попытка нарушить суверенитет Украины: США прокомментировали решение российской Думы о "признании Л/ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Голосования Госдумы о "признании независимыми государствами террористических группировок ДНР и ЛНР" является попыткой нарушить суверенитет Украины. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter, информирует УНН.
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"Голосование в Думе по "ЛНР/ДНР" сегодня является очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины и явным нарушением Минских соглашений, которые обязывают подписантов реинтегрировать эти регионы. Мы - вместе с Украиной", - говорится в сообщении.
Что было раньше
Госдума проголосовала за обращение к Путину о "признании Л/ДНР". За соответствующий законопроект проголосовал 351 депутат. Против - 16.
Сам Путин уже прокомментировал обращение. По его словам, большинство людей в стране симпатизирует жителям Донбасса, но решать ситуацию следует прежде всего исходя из возможностей по выполнению Минских соглашений.