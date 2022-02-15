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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Спроба порушити суверенітет України: США прокоментували рішення російської Думи щодо "визнання Л/ДНР"

Спроба порушити суверенітет України: США прокоментували рішення російської Думи щодо "визнання Л/ДНР"

Київ • УНН

 • 15025 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Голосування російської Держдуми про "визнання незалежними державами терористичних угруповань ДНР та ЛНР" є спробою порушити суверенітет України. Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні в Twitter, інформує УНН.

Цитата

"Голосування в Думі щодо "ЛНР/ДНР" сьогодні є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України та явним порушенням Мінських угод, які зобов’язують підписантів реінтегрувати ці регіони. Ми – разом з Україною", - йдеться в повідомленні.

Що було раніше

Держдума проголосувала за звернення до Путіна щодо "визнання Л/ДНР". За відповідний законопроект проголосував 351 депутат. Проти – 16.

Сам Путін уже прокоментував звернення. За його словами, більшість людей у країні симпатизує жителям Донбасу, але вирішувати ситуацію слід насамперед виходячи з можливостей щодо виконання Мінських угод.

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