Спроба порушити суверенітет України: США прокоментували рішення російської Думи щодо "визнання Л/ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Голосування російської Держдуми про "визнання незалежними державами терористичних угруповань ДНР та ЛНР" є спробою порушити суверенітет України. Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні в Twitter, інформує УНН.
Цитата
"Голосування в Думі щодо "ЛНР/ДНР" сьогодні є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України та явним порушенням Мінських угод, які зобов’язують підписантів реінтегрувати ці регіони. Ми – разом з Україною", - йдеться в повідомленні.
Що було раніше
Держдума проголосувала за звернення до Путіна щодо "визнання Л/ДНР". За відповідний законопроект проголосував 351 депутат. Проти – 16.
Сам Путін уже прокоментував звернення. За його словами, більшість людей у країні симпатизує жителям Донбасу, але вирішувати ситуацію слід насамперед виходячи з можливостей щодо виконання Мінських угод.