Путін прокоментував звернення Держдуми про “визнання „Л/ДНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Президент РФ Володимир Путін в курсі звернення Держдуми про „визнання“ так званих „ДНР“ і „ЛНР“. Про це він заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, передає кореспондент УНН.
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"Я знаю, що було два проекти. Я буду виходити з того, що ми повинні все зробити для вирішення проблем Донбасу, але зробити це все, насамперед, виходячи з можливостей по виконанню Мінських угод“, — сказав Путін.
Контекст
Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли в Державну думу РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням "визнати так звані Донецьку і Луганську народні республіки".
Раніше сьогодні депутати Держдуми Росії більшістю голосів підтримали проект від Комуністичної партії про визнання "ДНР" і "ЛНР".
Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" Росія де-факто і де-юре вийде з Мінських домовленостей.