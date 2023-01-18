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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 20233 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Попытка подкупа мэра Днепра: НАБУ и САП направили дело в суд

Киев • УНН

 • 464803 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В суд направлено дело о предоставлении рекордной взятки в 22 млн евро экс-нардепом Максимом Микитасем за возможность строить метро в городе Днепр. Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины, передает УНН.

Попытка подкупа мэра Днепра: НАБУ и САП направили дело в суд

Детали

18 января 2023 года прокурором САП по материалам НАБУ направлено в суд обвинительный акт по обвинению народного депутата Украины VIII созыва Максима Микитася. Он предлагал взятку в размере 22 млн евро городскому голове города Днепра за содействие в строительстве метрополитена в городе Днепр.

Бывшему нардепу сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 369 УК Украины и по решению суда к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 100 млн гривен залога.

Санкция статьи предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Добавим

В октябре 2022 года бывший народный избранник высказал предложение о предоставлении неправомерной выгоды городскому голове города Днепра за совершение им действий, направленных на содействие заключению Европейским банком реконструкции и развития с подконтрольной бывшему народному депутату Украины группой предприятий контракта на строительство метрополитена в городе Днепр вне конкурсной процедуры.

Кроме того, Микитась является обвиняемым и в деле по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии, которое сейчас слушается в ВАКС.

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