Попытка подкупа мэра Днепра: НАБУ и САП направили дело в суд

Детали

18 января 2023 года прокурором САП по материалам НАБУ направлено в суд обвинительный акт по обвинению народного депутата Украины VIII созыва Максима Микитася. Он предлагал взятку в размере 22 млн евро городскому голове города Днепра за содействие в строительстве метрополитена в городе Днепр.

Бывшему нардепу сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 369 УК Украины и по решению суда к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 100 млн гривен залога.

Санкция статьи предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Добавим

В октябре 2022 года бывший народный избранник высказал предложение о предоставлении неправомерной выгоды городскому голове города Днепра за совершение им действий, направленных на содействие заключению Европейским банком реконструкции и развития с подконтрольной бывшему народному депутату Украины группой предприятий контракта на строительство метрополитена в городе Днепр вне конкурсной процедуры.

Кроме того, Микитась является обвиняемым и в деле по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии, которое сейчас слушается в ВАКС.