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Спроба підкупу мера Дніпра: НАБУ і САП скерували справу до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. До суду скеровано справу щодо надання рекордного хабара у 22 млн євро екснардепом Максимом Микитасем за можливість будувати метро в місті Дніпро. Про це йдеться в повідомленні Національного антикорупційного бюро України, передає УНН.

Спроба підкупу мера Дніпра: НАБУ і САП скерували справу до суду

Деталі

18 січня 2023 року прокурором САП за матеріалами НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням народного депутата України VIII скликання Максима Микитася. Він пропонував хабар у розмірі 22 млн євро міському голові міста Дніпра за сприяння у будівництві метрополітену в місті Дніпро.

Колишньому нардепу повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України та за рішенням суду до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн гривень застави.

Санкція статті передбачає покарання від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Додамо

У жовтні 2022 року колишній народний обранець висловив пропозицію щодо надання неправомірної вигоди міському голові міста Дніпра за вчинення ним дій, направлених на сприяння укладення Європейським банком реконструкції і розвитку з підконтрольною колишньому народному депутату України групою підприємств контракту на будівництво метрополітену в місті Дніпро поза конкурсною процедурою.

Крім того, Микитась є обвинуваченим й у справі за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії, яка наразі слухається у ВАКС.

Українські Національні Новини

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